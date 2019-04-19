На Харьковщине неизвестные вырубили столетние дубы

Источник: Корреспондент.net

В Нововодолажском районе Харьковской области обнаружена массовая незаконная вырубка леса. Столетние дубы неподалеку от села Мокрая Ракитная вырубили без разрешительных документов.

"На месте работали несколько бригад. Они вырубали дубы, которым уже больше ста лет. Некоторые в диаметре были больше, чем 60-100 сантиметров. Спросили, что они делают и есть ли у них документы, если это санитарная вырубка. У них всего этого не было, и они не могли сказать, кто они: из лесхоза или просто обычные граждане" – рассказал Фисун.

В полутора километрах от места вырубки был обнаружен перевалочный склад, на котором хранятся срубленные дубы.

"Там склад за селом. Думаю, на три-четыре фуры будет. Два миллиона гривен – это предварительные расчеты за ту древесину, которая там сейчас лежит на складе", – добавил депутат.

Также пока не понятно, в чьей собственности находится территория, на которой массово вырубают дубы.

"Леса не подчинены лесхозу. Их должны были принять на баланс органы местного самоуправления – райгосадминистрации. Но фактически либо этого не сделано, либо райгосадминистрация закрывает на эти преступления глаза", – рассказал Фисун.

Активисты вызвали на место наряд полиции и следственно-оперативную группу для оформления заявления и протокола.

Как сообщили в дежурной части Нововодолажского отдела полиции, информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений.