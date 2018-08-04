На Херсонщине пьяный военком насмерть сбил пару

Источник: Корреспондент.net

В Херсонской области водитель ВАЗ-2106 насмерть сбил молодых супругов.

Авария произошла в пгт Чаплинка около 21:00 3 августа. Наезд совершил 43-летний житель Каланчакского района. Его задержали и назначили ряд экспертиз.

24-летняя девушка и 27-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook сообщила, что водитель - военный комиссар и во время ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам Сарган, без родителей остались двое несовершеннолетних детей.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, военного комиссара Чаплинского районного военного комиссариата, майора Александра Андреева уволили и лишили воинского звания.