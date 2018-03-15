15.03.2018
На химзаводе в США произошел взрыв
Источник: Корреспондент.net
На химическом заводе в американском городе Крессон (штат Техас) произошел взрыв. Об этом сообщает в четверг, 15 марта, телеканал CBS.
В результате взрыва одно из производственных помещений завода охватил пожар.
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят. Ожидается прибытие экспертов-химтехнологов.
По первоначальным данным местной полиции, в результате взрыва серьезно пострадали два человека, еще один числится пропавшим без вести.
По данным СМИ, химический завод производит мыло и кислоту.
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