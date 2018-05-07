На инаугурации Путина не поднялся флаг президента

Источник: Корреспондент.net

Во время инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле солдаты не смогли поднять штандарт президента РФ. Эти кадры попали в прямую трансляцию ТВ и сейчас доступны в Сети.

Как сообщает Московский комсомолец в понедельник, 7 мая, инцидент произошел после того, как Путин произнес присягу, положив правую руку на Конституцию России. Затем в Большом Кремлевском дворце зазвучал гимн России и все собравшиеся начали петь его слова. В это время телеканалы показали кадры, как военнослужащие пытаются поднять штандарт президента над Кремлем. Они тянули тросик, но флаг застрял посередине флагштока.

Режиссер трансляции переключился снова на поющий зал и через некоторое время вернулся к штандарту, но солдатам справиться с ним так и не удалось, он так и не поднялся вверх.

После этого в телетрансляции был показан флаг России, который ранее был поднят на другом шпиле.

Позже комендант московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников заявил в эфире радиостанции Говорит Москва, что штандарт был поднят до конца, а то что было показано по ТВ – это "впечатление такое, чисто визуальное".

"Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так", – добавил Хлебников.