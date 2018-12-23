На Индонезию обрушилось цунами

Источник: Корреспондент.net

В результате цунами, обрушившегося вечером 22 декабря на пляжи у берегов Зондского пролива, погибли не менее 20 человек и еще 165 пострадали. Об этом сообщается на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По информации ведомства, на 04.30 по местному времени (23.30 по киевскому времени) еще два человека числятся пропавшими без вести, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться.