23.12.2018
На Индонезию обрушилось цунами
Источник: Корреспондент.net
В результате цунами, обрушившегося вечером 22 декабря на пляжи у берегов Зондского пролива, погибли не менее 20 человек и еще 165 пострадали. Об этом сообщается на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
По информации ведомства, на 04.30 по местному времени (23.30 по киевскому времени) еще два человека числятся пропавшими без вести, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться.
Отмечается, что возможной причиной цунами мог стать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.
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