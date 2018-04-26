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26.04.2018

На Каннском фестивале презентуют две украинских ленты

Источник: Корреспондент.net

В Каннах на кинофестивале состоится премьера двух украинских лент - Донбасс и Женщина на войне.

Глава Государственно агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, что оба фильма были созданы при финансовой поддержке Госкино.

Лента Донбасс была снята украинским режиссером Сергеем Лозницой. Она откроет одну из самых престижных программ фестиваля - Особый взгляд.

В то же время лента Женщина на войне Бенедикта Эрлингссона включена в программу Неделя критики.

В создании картины Донбасс, по словам ее сопродюсера Дениса Иванова, принимали участие пять стран.

"Но без поддержки Агентства по вопросам кино создание фильма было бы невозможно. Я говорю не только о финансовой поддержке, а о контактах с фондами других стран, в частности в Нидерландах прошла встреча о поддержке. Бюджет фильма составляет 2,4 млн евро, сумма господдержки - это 16 млн 736 тыс. грн", - отметил он.

Что касается Женщины на войне, то бюджет этого фильма составил 82 миллиона гривен, из которых государственные средства - 10 млн 846 тыс. гривен.

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