На картине 1937 года нашли iPhone

Источник: КорреспонденТ.net

В сети обсуждают картину итальянского абстракциониста Умберто Романо 1937 года "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд", на которой индеец в традиционной одежде и с перьями в волосах смотрит на предмет, напоминающий iPhone.

Первым на картину обратил внимание редактор Motherboard Брайан Андерсон. Журналист узнал о ней из статьи историка Дэниела Кроуна о Уильяме Пинчоне - главном герое полотна.

Как рассказал позднее сам Кроун, на картине, конечно, не смартфон, а, вероятнее всего, зеркало, которое могло символизировать статус среди коренного населения Северной Америки.

Среди вариантов также есть карманный сборник псалмов или лезвие ножа, или какой-либо другой металлический предмет, пригодный для изготовления оружия.