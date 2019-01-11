На Киевщине хакеры с помощью бот-сети украли со счетов украинцев 5 млн грн

Источник: Українські новини

Сотрудники Полесского управления Департамента киберполиции Национальной полиции разоблачили группу хакеров, обокравших украинцев на 5 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении киберполиции, передают Українські Новини.

Для получения доступов к компьютерам, в том числе и к онлайн-банкингу, злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и перебирала пароли к компьютерам для получения полного контроля над ними, а также перечисления всех средств со счетов владельца зараженного компьютера на подконтрольные счета или переводили в криптоволюту.

При этом при перечисление средств со счетов владельцев банк не реагировал на эти операции, поскольку операции проводились в ночное время и осуществлялись от доверенного пользователя.

Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 4 человек в возрасте от 26 до 30 лет.

Кроме того, для получения доступа к компьютерам злоумышленники использовали спам-рассылку инфицированных электронных писем.

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников группировки с привлечением спецназа КОРД и изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации, черновые записи, которые использовались для преступной деятельности.

Изъятая техника направлена на проведение экспертиз.

Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст.185 (кража) Уголовного кодекса.

Решается вопрос о сообщении преступникам о подозрении.