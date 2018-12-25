На КПП Майорское нашли взрывчатку

Источник: Корреспондент.net

В Донецкой области в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Майорское в одном из транспортных средств пограничники обнаружили взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины во вторник, 25 декабря.

Отмечается, что найти взрывное вещество помогла найти служебная собака.

"Обнаруженный товар, 28 граммов тротила, и его владельца передали компетентным органам для принятия правового решения", – добавили пограничники.