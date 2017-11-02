На КПВВ “Новотроїцьке” відкрито стаціонарний пункт консультування для громадян, що перетинають лінію зіткнення

Источник: Министерство Юстиции

Як відомо на контрольних пунктах в'їзду-виїзду має місце факт порушень прав людини, які перетинають такий кордон, тому введення в дію пункту консультацій має велике значення для захисту прав та інтересів громадян України.

31 жовтня 2017 року директором Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Батюком Олегом за підтримки Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй відкрито стаціонарний пункт консультування на КПВВ "Новотроїцькому".

Метою діяльності пункту є консультування громадян, що перетинають лінію зіткнення та надання їм методичної допомоги, доступу до мережі Інтернет для оформлення/переоформлення електронних перепусток тощо.

Так, директор центру вже розпочав свою право просвітницьку роботу - розповсюдив інформаційні буклети та проконсультував осіб, які того потребували. Сьогодні 1 листопада він вже спільно з начальником Волноваського бюро правової допомоги Сеніч Оленою проконсультували понад 10 осіб з питань порядку перевезення особистих речей через лінію зіткнення, вклеювання фото після досягнення 25-ти річчя, оформлення перепусток та підтвердження електронних поштових скриньок, оформлення спадщини на нерухоме майно після смерті на непідконтрольній території тощо.

Маріупольський МЦ з надання БВПД виражає велику подяку за всебічне сприяння у встановленні стаціонарного пункту консультування на КПВВ "Новотроїцьке" представників ПРООН, керівників Волноваської державної районної адміністрації, Донецький прикордонний загін та усіх, хто надав допомогу.

За допомогою можуть звертатись усі бажаючі особи, що знаходяться на лінії перетину та мають невирішене правове питання. За попередньою домовленістю консультування відбуватиметься силами спеціалістів Волноваського бюро правової допомоги по понеділкам та вівторкам. У зв'язку з часовими змінами діяльності КПВВ домовленостей щодо часів консультування з прикордонним загоном поки не досягнуто.

У подальшому планується відкриття подібного пункту на КПВВ “Мар'їнка”.

За безоплатною правовою допомогою, юридичними консультаціями та роз'ясненнями законодавства звертайтесь до установ системи безоплатної правової допомоги:

Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Маріуполь, пр. Нахімова 82, тел : (0629)474-695, (050) 951-28-81

Великоновосілківське бюро правової допомоги - смт. Велика Новосілка, вул. Пушкіна буд.36, тел.: (06236) 2-10-30

Волноваське бюро правової допомоги - м. Волноваха, вул. Центральна,буд.43, тел.: (06244) 4-15-50

Вугледарське бюро правової допомоги - м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 22, тел.: ( 06273) 6-40-00,(095) 672-89-90

Курахівське бюро правової допомоги - м. Курахове пр.-т Соборний, буд 4, тел.: (06278) 3-15-48, +38 (099) 514 - 21- 19

Мангушське бюро правової допомоги - смт. Мангуш, пр. Миру,буд 70, тел: (06297) 2-34-80

Нікольське бюро правової допомоги - смт. Нікльське вул. Свободи, буд. 87, тел: ( 06246) 2 -03-54, +38(097) 044-60-88

Покровське бюро правової допомоги - м.Покровськ, вул. Європейська 49, 2 поверх, тел: +38( 066) 351-80-41

Селидівське бюро правової допомоги - м.Селидове, вул. Карла Маркса, буд 41 а, тел : (06237) 7-47-90, +38(099) 633-69-83

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103