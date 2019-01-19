На Крещение Кличко с мэрами более 30 городов нырял в Днепр в парке "Наталка"

Источник: Українські новини

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке "Наталка", сообщает сайт мэра Киева.

Также вместе с ним нырнули более 30 мэров украинских городов-членов Ассоциации, которым Кличко предложил присоединиться. А также - главы столичных районов, заместители председателя КГГА, народные депутаты. Купались в "Наталке" и многие жители Оболонского района.

"Я очень рад, что многие мэры из разных городов Украины на Крещение приехали в Киев, присоединились, мы все вместе нырнули в прорубь в Днепр, - сказал Кличко. Я убежден: здоровые и сильные мэры - сильная Украина!" - отметил Кличко.

Он сказал, что очень рад, что многие киевляне присоединились к купанию. Мэр поздравил всех с праздником, фотографировался с киевлянами, а для мэров провел небольшую экскурсию по парку "Наталка".