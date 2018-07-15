На Луганщине освободили заблокированных горняков

Источник: Корреспондент.net

В Луганской области из обесточенной шахты Тошковская освободили 90 шахтеров. Об этом сообщают в ООО Луганское энергетическое объединение в воскресенье, 15 июля.

Всех шахтеров уже подняли на поверхность.

Подача электричества в шахту прекратилась вечером 14 июля. Для восстановления электроснабжения шахты Тошковская и спасения горняков прибыли ремонтные бригады.