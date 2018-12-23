На Львовщине первый храм перешел в ПЦУ

Источник: Українські новини

Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области решил выйти из УПЦ Московского патриархата и перейти к Православной церкви Украины, сообщил настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов в Facebook-сообществе "Жовква - мой город".

"22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква присоединился к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины. Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма", - написал он.

Позже митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк в своем Facebook поздравил прихожан и настоятеля храма с переходом к автокефальной церкви.