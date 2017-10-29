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29.10.2017

На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками

Источник: КорреспонденТ.net

Власти Мадагаскара призвали граждан отказаться от Фамадиханы – традиционных ритуальных танцев с мертвыми родственниками – из-за разрастающейся эпидемии чумы, сообщает Daily Mail.

"Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом", – заявил руководитель штаба министерства здравоохранения Вилли Рандриамаротия.

Фамадихана – ритуальная церемония почитания мертвых, во время которой покойников достают из могилы, меняют им саван, берут на руки и танцуют с ними, а затем кладут обратно в могилу.

Согласно местным верованиям, человек переходит в иной мир только тогда, когда его тело полностью разложится, а до этого времени ему нужно периодически "встряхиваться", общаясь с родными и близким.

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