На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками

Источник: КорреспонденТ.net

Власти Мадагаскара призвали граждан отказаться от Фамадиханы – традиционных ритуальных танцев с мертвыми родственниками – из-за разрастающейся эпидемии чумы, сообщает Daily Mail.

"Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом", – заявил руководитель штаба министерства здравоохранения Вилли Рандриамаротия.

Фамадихана – ритуальная церемония почитания мертвых, во время которой покойников достают из могилы, меняют им саван, берут на руки и танцуют с ними, а затем кладут обратно в могилу.

Согласно местным верованиям, человек переходит в иной мир только тогда, когда его тело полностью разложится, а до этого времени ему нужно периодически "встряхиваться", общаясь с родными и близким.