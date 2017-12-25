25.12.2017
На Майдане напали на главного редактора "Страны" Гужву
Источник: Українські новини
В Киеве на Майдане Независимости проходит митинг журналистов и активистов. Они протестуют против освобождения "титушки" Юрия Крысина - убийцы журналиста Вячеслава Веремия. В ходе митинга напали на главного редактора "Страны" Игоря Гужву, который работал с Веремием и пришел на митинг против его убийцы. Об этом Гужва сообщил на своей странице в Facebook.
На митинге к нему "буквально подлетели какие-то провокаторы-титушки".
"Начали кричать плеваться, пытались ударить. Набор слов не оригинальный - ты сепар, ты был против Майдана и прочее. Был вынужден покинуть митинг", - пишет Гужва.
"Веремия убили точно такие же, как и те, что и напали сегодня на меня. Просто вокруг было много камер. Власть меняется, подходы к расправам остаются. Это все что нужно знать о том, почему убийце Веремия дали условный срок", - подытожил Гужва.
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