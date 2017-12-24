На Майдане протестуют против маршей Саакашвили

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция Кофе на Крещатике. Мероприятие организовали противники еженедельных маршей лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

На акции присутствуют несколько сотен человек, включая военных АТО. Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen.

При этом не обходится без словесных перепалок со сторонниками Михаила Саакашвили, которые обвиняют собравшихся в том, что "они не были на Майдане"