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13.08.2017

На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии

Источник: КорреспонденТ.net

На Майдане Независимости в Киеве военные отдельного президентского полка днем 13 августа развернули национальный флаг непризнаненой Ичкерии. 

На акцию пришли бойцы батальона имени Джохара Дудаева, в т.ч. его бывший боец Амина Окуева, а также представители крымскотатарского народа.

"Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинский, поздравить чеченцев, воюющих против российских войск. Вместе мы победим", - цитирует Громадське ТБ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, выступившего на акции.

 

Окуева поблагодарила Украину за поддержку в борьбе за свободу Ичкерии.По ее словам, акция призвана показать, что врагам не удалось сломить "волю к победе и наш дух".

Организатор акции Казбек Абдурзаков рассказывает, почему флаг Ичкерии подняли сегодня и именно на Майдане Киева:

 

Во время акции был также исполнен гимн Украины.

Как проходила акция - в обзоре:


Ичкерия - непризнанное государственное образование, существовавшее послераспада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. Было практическиликвидировано российскими властями в 2000 году.

 
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