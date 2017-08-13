На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии
Источник: КорреспонденТ.net
На Майдане Независимости в Киеве военные отдельного президентского полка днем 13 августа развернули национальный флаг непризнаненой Ичкерии.
На акцию пришли бойцы батальона имени Джохара Дудаева, в т.ч. его бывший боец Амина Окуева, а также представители крымскотатарского народа.
"Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинский, поздравить чеченцев, воюющих против российских войск. Вместе мы победим", - цитирует Громадське ТБ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, выступившего на акции.
Окуева поблагодарила Украину за поддержку в борьбе за свободу Ичкерии.По ее словам, акция призвана показать, что врагам не удалось сломить "волю к победе и наш дух".
Организатор акции Казбек Абдурзаков рассказывает, почему флаг Ичкерии подняли сегодня и именно на Майдане Киева:
Во время акции был также исполнен гимн Украины.
Как проходила акция - в обзоре:
Ичкерия - непризнанное государственное образование, существовавшее послераспада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. Было практическиликвидировано российскими властями в 2000 году.