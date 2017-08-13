На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии

Источник: КорреспонденТ.net

На Майдане Независимости в Киеве военные отдельного президентского полка днем 13 августа развернули национальный флаг непризнаненой Ичкерии.



На акцию пришли бойцы батальона имени Джохара Дудаева, в т.ч. его бывший боец Амина Окуева, а также представители крымскотатарского народа.

"Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинский, поздравить чеченцев, воюющих против российских войск. Вместе мы победим", - цитирует Громадське ТБ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, выступившего на акции.