На Майдане собралась акция в поддержку политзаключенных и украинских моряков

Источник: Українські новини

В Киеве на Майдане Независимости собралась акция в поддержку украинских моряков, которые были захвачены ФСБ РФ в Керченском проливе 25 ноября.

Сейчас на Майдане возле стелы собралось около 50 человек.

Присутствующие стоят с табличками, на которых фотографии украинских политзаключенных, незаконно заключенных в Крыму, с именами и подписями "узник Кремля".

Далее люди смогут опустить в специальные ящики письма украинским морякам, которые сейчас находятся в московских СИЗО. Таким образом участники акции хотят показать свою поддержку морякам.