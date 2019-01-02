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02.01.2019

На малую приватизацию утверждены 792 объекта - ФГИ

Источник: Корреспондент.net

Фонд государственного имущества утвердил перечень из 792 объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году. 

По его словам, в этот перечень вошли новые объекты и те, что не успели приватизировать в прошлом году.

"В целом 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения", - говорится в сообщении.

Также Трубаров заявил, что в этом году будут выставлены на продажу около десяти объектов государственного концерна Укроборонпром. В частности, Херсонский завод Судмаш, Винницкий авиационный завод ВИАЗ, Запорожский автомобильный ремонтный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного оборудования и другие.

К тому же, как анонсировал руководитель ФГИ, на приватизацию будут выставлены Головинский карьер, единые имущественные комплексы: Днепровский электровозостроительный завод, Киивмашсервис и Первомайская гидроэлектростанция.

Как известно, с полным перечнем имущества, которое будет выставлено в 2019 году на аукционы, можно ознакомиться на сайте Фонда государственного имущества.

 

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