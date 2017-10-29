На местных выборах проголосовали почти 40% граждан

Источник: КорреспонденТ.net

Явка на первых местных выборах в Украине по состоянию на 16:00 составила 39,7%.

"По состоянию на 16:00 явка избирателей в 201 объединенной громаде, где 29 октября проходят первые местные выборы, составила 39,7% от общего количества. Напомним, что явка по состоянию на 12:00 составила 21,4% избирателей", - сказано в сообщении.

Погрешность составляет 3,2%.

В Опоре добавили, что данные по активности избирателей еще могут быть уточнены.

По информации ЦИК, в указанных выборах смогут принять участие более 1,33 млн человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.