29.10.2017
На местных выборах проголосовали почти 40% граждан
Источник: КорреспонденТ.net
Явка на первых местных выборах в Украине по состоянию на 16:00 составила 39,7%.
"По состоянию на 16:00 явка избирателей в 201 объединенной громаде, где 29 октября проходят первые местные выборы, составила 39,7% от общего количества. Напомним, что явка по состоянию на 12:00 составила 21,4% избирателей", - сказано в сообщении.
Погрешность составляет 3,2%.
В Опоре добавили, что данные по активности избирателей еще могут быть уточнены.
По информации ЦИК, в указанных выборах смогут принять участие более 1,33 млн человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.
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