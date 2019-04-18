На межбанке колебания из-за ПриватБанка – НБУ
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины зафиксировал негативные колебания на валютном рынке после решения суда о признании незаконной национализации ПриватБанка. Об этом сказал глава Нацбанка Яков Смолий в ходе заседания СНБО, сообщает Интерфакс-Украина в четерг, 18 апреля.
Он заверил, что НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники.
"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники, не допустить пока что информационного влияния, которое сегодня появилось, на стабильность банковской системы" – сказал глава Нацбанка.
По его словам, по предварительным заключениям, в случае отмены решения о национализации ПриватБанка, Фонду гарантирования вкладов физическим лицам придется выплатить вкладчиками около 100 млрд гривен.