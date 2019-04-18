На межбанке колебания из-за ПриватБанка – НБУ

"Мы не можем прогнозировать сегодня, как это (решение суда – ред.) повлияет на курс, хотя некоторые колебания были ощутимы сегодня. Разница между утром и закрытием межбанковского рынка была плюс 15 копеек – в соотношении доллара к гривне", – отметил Смолий.

Он заверил, что НБУ прилагает максимум усилий для недопущения паники.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники, не допустить пока что информационного влияния, которое сегодня появилось, на стабильность банковской системы" – сказал глава Нацбанка.

По его словам, по предварительным заключениям, в случае отмены решения о национализации ПриватБанка, Фонду гарантирования вкладов физическим лицам придется выплатить вкладчиками около 100 млрд гривен.