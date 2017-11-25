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25.11.2017

На митинг Навального в Нижнем Новгороде пришли 2000 человек

Источник: DW

В Нижнем Новгороде в субботу, 25 ноября, состоялся митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Акция была согласована с властями, которые предоставили для ее проведения площадку в Сормовском районе, расположенном на окраине города.

Как отмечает издание "Коммерсант", изначально штаб Навального запрашивал четыре площадки, расположенные ближе к центру. Однако ему отказали, а, кроме того, на время проведения митинга был назначен молодежный фестиваль в центре города. В результате в акции Навального приняли участие в общей сложности до 2 тысяч человек.

"Особенный митинг"

"Выслуживающийся перед Кремлем новый губернатор загнал нас аж в Сормовский район. Надеялся, что так никто не придёт… А я очень рад там выступить. И очень благодарен тем, кто пришёл. Нижний Новгород - важнейший город нашей кампании. И мы тут имеем поддержку", - написал Навальный в своем блоге. "Отличный получился митинг, тем более, что он для меня был особенным - последние 20 суток ареста я получил за митинг именно в Нижнем", - напомнил политик.

20 суток ареста

29 сентября Навальный был задержан на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции и составили административный протокол. 2 октября Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения митингов и демонстраций. После 20 суток административного ареста Навальный 22 октября вышел на свободу.

Навального не допустят до выборов

Алексей Навальный проводит митинги в российских городах и планирует баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года. 17 октября глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что политик по закону сможет участвовать в президентских выборах только после 2028 года, так как он был обвинен в тяжком преступлении.

Речь идет о деле "Кировлеса", по которому Навальный в 2013 году получил 5 лет условно. Его и Петра Офицерова обвинили в хищении имущества. Европейский суд по правам человека в 2016 году признал решение российского суда необоснованным. Однако в 2017 году Ленинский районный суд Кирова повторно признал Навального виновным по тому же делу. 

 

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