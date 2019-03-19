На митинге Порошенко подрались Нацкорпус и полиция

Источник: Корреспондент.net

Перед встречей президента Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями Национальных дружин и Национального корпуса с правоохранителями.

Отмечается, что радикалы пришли на митинг, когда на сцене выступала группа Тик. Сам Порошенко в город еще не приехал. Представители Нацдружин принесли также плакаты "Свинарчуков за решетку".

"Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

После этого правоохранители выстроились границей между протестующими и сторонниками Порошенко. Нацдружины скандировали: "Вместе и до конца". Сторонники президента отвечали: "Банду из города".

На месте столкновений присутствует начальник областной полиции Владимир Голубош.

В то же время, на официальной Facebook-странице Порошенко опубликовали видеозапись его встречи с местными, добавив, что "всегда приветливая Ивано-Франковская сегодня встретила по-особенному тепло".