На митинге в Полтаве задержали активистов – СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Полтаве перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко задержали около десятка человек. Об этом сообщает местное издание Полтавщина в субботу, 16 марта.

Инцидент произошел на Театральной площади. По словам очевидцев, группа молодых людей с полузакрытыми лицами и начала бросать в сторону сцены бутылки.

Как отмечает издание, представители "Национальных дружин" бросали в правоохранителей игрушечных поросят с требованием привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского за хищения в оборонной сфере.

В результате полиция доставила около 10 человек в отделение, где выясняют цель их действий. Предварительная квалификация их действий - мелкое хулиганство.

В свою очередь полиция сообщила о попытках группы молодых людей спровоцировать конфликт с правоохранителями в центре Полтавы.

По информации областной полиции, около 14.00 в центре Полтавы агрессивно-настроенная группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции, которые несли службу по охране безопасности и порядка на площади возле театра Н.Гоголя. "В результате провокации пострадал один гражданский человек", - отмечено в сообщении.

В полиции подчеркнули, что для недопущения обострения ситуации полиция прекратила противоправную деятельность радикальной группы. "В настоящее время устанавливаются их личности и обстоятельства такого поведения", - отмечено в сообщении.