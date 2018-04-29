На могиле убитого журналиста Павла Шеремета открыли памятник

Источник: DW

Православный священник произнес заупокойную молитву, присутствующие возложили цветы и свечи. На церемонию открытия памятника убитому в Киеве журналисту Павла Шеремету пришли долгое время работавший с ним телеоператор Сергей Гельбах, вдова похищенного в 1999 году вице-спикера Верховного Совета 13-го созыва Виктора Гончара Зинаида Гончар, другие друзья и коллеги Шеремета. Почтить память журналиста прибыли и представители международных правозащитных организаций, в том числе Хельсинского фонда по правам человека.

Не в силе сила, а в правде

Мать Павла Людмила Шеремет поблагодарила за создание памятника его авторов - архитектора Алексея Голикова и скульптора Константина Селиханова. По ее словам, идея, ставшая основой памятника, характеризует внутреннюю сущность Павла.

"Он боролся за правду, за демократическое общество, за свободные, правдивые средства массовой информации. Его смыслом жизни, его путеводной звездой были библейские слова: сила не в силе, а в правде. Эти слова выбиты и на памятнике", - сказала Людмила Шеремет.

Бронзовый лист бумаги, помещенный между двух гранитных плит, по словам матери Павла, символизирует "лист журналистский, бумажный, который пробивается сквозь глухую систему, такую же тяжелую, как этот камень". "Конечно, правда всегда победит, рано или поздно", - уверена мать погибшего журналиста.

Не идти на компромисс со своей совестью

Бывший судья Конституционного суда, профессор и публицист Михаил Пастухов убежден, что Шеремет был одним из самых выдающихся журналистов современной Беларуси. "Наша задача - продолжать дело Павла, служить правде, законности и справедливости, создать свободную Республику Беларусь, где будут уважаться права человека, где будет цениться свобода слова и где должны быть граждане, похожие на Павла Шеремета", - сказал Пастухов.

Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец в интервью DW подчеркнул, что Павел Шеремет был значительной фигурой не только для белорусской журналистики, но и для российской и украинской. При этом, отметил он, несмотря на то, что у Шеремета была возможность работать "с представителями властей" в лояльных им СМИ и в Беларуси, и в России, он "не шел на компромисс с собственной совестью". Поэтому принципы Павла Шеремета - "это еще и образец для белорусских, российских и украинских журналистов", - подчеркнул Бастунец.

Продвижений в деле Шеремета нет

Тем временем расследование дела об убийстве Шеремета, судя по всему, зашло в тупик. Сразу после трагедии президент Украины Петр Порошенко, называвший погибшего своим другом, заявил, что будет проведено всестороннее расследование и преступление будет раскрыто. Но пока не названы ни исполнители убийства журналиста, ни организаторы, ни заказчики.

Как отметил в интервью DW юрист БАЖ Олег Агеев, многочисленные версии, которые отрабатывали украинские следственные органы, расследующие убийство журналиста, до сих пор не привели ни к каким реальным результатам. "Пока одна из основных версий - это убийство, связанное с профессиональной деятельностью Павла, его журналистские расследования событий в России, Украине и даже Беларуси, что менее вероятно, но именно эти расследования, скорее всего, являются причиной того, что с ним так расправились", - считает юрист.

По мнению Агеева, многие убийства журналистов в России, Украине и Беларуси не расследуются государством надлежащим образом. "Такие длительные сроки проведения следственных действий позволяют утверждать, что государство неэффективно расследует убийства журналистов, связанные с их профессиональной деятельностью, с реализацией свободы слова", - уверен Агеев. В этой связи он упомянул имена еще двух представителей белорусских СМИ: телеоператора Дмитрия Завадского, бесследно исчезнувшего в 2000 году по дороге в аэропорт, куда он ехал встречать Павла Шеремета, и журналистку газеты "Солидарность" Веронику Черкасову, зверски убитую в 2004 году в своей квартире. Оба дела также до сих пор не раскрыты.

Павел Шеремет, последние пять лет работавший ведущим на украинском радио "Вести", был убит в Киеве 20 июля 2016 года. Машина, за рулем которой находился журналист, взорвалась на одной из центральных улиц города. Шеремет скончался на месте.