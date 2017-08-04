На Нептуне нашли ураган размером с Землю

Источник: КорреспонденТ.net

На поверхности планеты Нептун образовался шторм размером Земля, существование которого ученые пока не могут объяснить. Об этом говорится в сообщении планетологов на сайте Калифорнийского университета в Беркли.

"Открытие столь яркого и большого шторма было большой неожиданностью для нас. Обычно, эти регионы планеты являются очень спокойными, и раньше мы видели яркие облака лишь в высоких широтах Нептуна, и поэтому открытие гигантского урагана у экватора планеты стало столь интересным для нас", - говорят ученые.

У газового гиганта Юпитер есть примечательная черта - Большое красное пятно - ураган-антициклон длиной в 40 тысяч километров, ветра в котором движутся с невероятно высокой скоростью - около 430 километров в час.

До относительно недавнего времени подобные структуры считались уникальной чертой первой планеты-гиганта Солнечной системы.

Но в 1994 году ученые заметили похожую структуру на Нептуне. Один из таких ураганов получил имя Большое темное пятно.

Недавно ученые из Беркли, наблюдая за Нептуном в предрассветные часы, заметили на его поверхности гигантские яркие пятна света, свидетельствующие о появлении мощнейших штормов в его тропических и экваториальных широтах.

В последующие дни их яркость только выросла, а границы самого шторма "разбухли" до девяти тысяч километров, что примерно в 1,5 раза больше радиуса Земли и всего в три раза меньше поперечника Нептуна.

Природа этого урагана пока не ясна. Как считают астрономы из Беркли, длительное время его существования указывает на то, что под пятном света находится гигантская воронка, перекачивающая плотный газ из недр Нептуна в разреженные верхние слои его атмосферы.

Проблема заключается в том, что существование подобной воронки невозможно объяснить.