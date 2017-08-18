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18.08.2017

На Одесчине неадекватный маршрутчик выгнал людей

Источник: КорреспонденТ.net

В Белгород-Днестровском Одесской области прямо во время рейса водитель выгонял пассажиров из автобуса, используя нецензурную брань. Истерику водителя сняли на видео. В чем причина его неадекватного поведения, пока непонятно.

Соответствующее видео появилось в сообществе "Типичный Аккерман".

Пользователи соцсетей заявляют, что водитель, запечатленный на видео, уже не в первый раз хамит пассажирам.

Этот инцидент многие связывают с отказом льготников оплачивать проезд в маршрутном такси. Как ранее рассказывала мэр Белгорода-Днестровского Алла Гинак, в городе сложилась трудная ситуация со льготными перевозками. По ее словам, право на бесплатный проезд было оставлено только участникам АТО, так как они могут дать отпор водителям.

Получить комментарий по этому инциденту от КП "Автотранссервис", отвечающего за перевозки в Белгороде-Днестровском, не удалось.

Администратор сообщества, в котором появилось видео, рассказал, что инцидент произошел в маршрутке №3, и водителя данного автобуса уже уволили.

 

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