26.02.2018
На официальные мероприятия Порошенко в 2017 потратили 13,9 млн гривен
Источник: Українські новини
Президент Петр Порошенко принял участие в 255 официальных мероприятиях в 2017 году, а расходы на них составили 13,9 млн гривен.
Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.
"Количество проведенных официальных мероприятий при участии Президента Украины в 2017 году - 255, общая сумма расходов на проведение этих мероприятий составляет 13 908,6 тыс. гривен", - сказано в нем.
Средние расходы на проведение одного официального мероприятия при участии главы государства составляли 54,5 тыс. гривен.
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