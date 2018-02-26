На официальные мероприятия Порошенко в 2017 потратили 13,9 млн гривен

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко принял участие в 255 официальных мероприятиях в 2017 году, а расходы на них составили 13,9 млн гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Количество проведенных официальных мероприятий при участии Президента Украины в 2017 году - 255, общая сумма расходов на проведение этих мероприятий составляет 13 908,6 тыс. гривен", - сказано в нем.

Средние расходы на проведение одного официального мероприятия при участии главы государства составляли 54,5 тыс. гривен.