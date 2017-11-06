На основных автомагистралях в Донецкой области планируют установить видеокамеры

Источник: 112.ua

На основных автомагистралях подконтрольной Украине части Донецкой области планируется установить камеры видеонаблюдения. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Есть поддержка и главы областной военно-гражданской администрации (Павла Жебривского), и городских голов распространить видеонаблюдение не только на улицы городов (Донецкой области – ИФ), но и на основные автомагистрали", - говорится в сообщении.

Аброськин добавил, что камеры также устанавливаются на улицах городов. По его словам, эти камеры не только фиксируют сложившуюся ситуацию, а с помощью программного обеспечения анализируют и устанавливают личности правонарушителей.