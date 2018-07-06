На отставку Холодницкого есть основания - Сытник

Источник: Корреспондент.net

Допущенные нарушения дают основания для освобождения главы САП Назара Холодницкого от должности.

"Мы написали жалобу, к которой были приобщены определенные материалы... Мы пошлем объяснение к нашей жалобе с учетом вывода и отправим в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)", - сказал Сытник.

Он надеется, что КДКП примет "законное решение". Председатель НАБУ не сомневается, что допущенные нарушения дают основания для освобождения Холодницкого от должности. По словам Сытника, 52 из 53 листов вывода докладчика содержат вывод о том, что все доводы, жалобы являются обоснованными, но в последнем есть попытка "использовать определенную юридическую казуистику в Законе О прокуратуре.

Дело Холодницкого может стать "знаковым решением" для всей прокуратуры, заявляет Сытник.

Вынесение выговора вместо освобождения от должности, по его убеждению, станет угрозой всей правоохранительной системе вообще.

Когда состоится заседание Комиссии, руководитель Бюро не знает, но это не может состояться быстрее, чем через 10 дней после вручения вывода лицу, относительно которого проводится расследование.