На парламентских выборах украинцы готовы голосовать за "Батьківщину", "Слугу народа" и "Оппозиционную платформу - За жизнь"

Источник: Українські новини

Компания Seetarget сообщила, что среди политических партий по рейтингу популярности лидируют "Всеукраинское объединение "Батьківщина" (Юлия Тимошенко), партия "Слуга народа" (Владимир Зеленский) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Юрий Бойко и Вадим Рабинович).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Seetarget.

Первое место держит ВО "Батьківщина". Свои голоса готовы отдать 14,2% среди всех опрошенных и 21,8% среди определившихся. Второе место занимает партия "Слуга народа" с 8,4% при 12,9% определившихся.

Серьезную заявку на третье место подала всего лишь недавно появившаяся политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь". У нее 7,7% голосов при 11,9% среди определившихся с выбором. Следует отметить, что после недавних конфликтных событий, "Оппозиционный блок" вряд ли сможет претендовать на место в парламенте: за эту партию готовы отдать голоса лишь 1,8%, а среди определившихся – 2,8%.

Также претендуют на кресла в Верховной Раде Украины партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 6,6% (10,1% определившихся), Радикальная партия Олега Ляшко – 6,0% (9,2%).

Балансируют на грани прохождения в парламент партия "Гражданская позиция" - 5,0% от всех и 7,7% определившихся, и "Самопоміч" - 3,4%, которую еще могут "вытянуть" 5,2% определившихся. Партия "Наши" имеет 1,7% (2,6%), что ставит под сомнение получение ей депутатских мандатов.

Сохраняется достаточно высокий показатель не определившихся с выбором - 18,8%, а также тех, кто не намерен прийти на избирательные участки – 15,9%.

Рейтинг политических партий:

Социологический опрос был проведен компанией Seetarget с 1 по 6 декабря методом личных интервью (face-to-face).

Территория исследования – вся Украина (кроме республики Крым и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей).

Выборка - 1 207 респондентов. Статистическая погрешность выборки - не более 1,7-2,9%.