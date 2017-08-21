На Питта и Джоли подали в суд

Источник: КорреспонденТ.net

Дизайнер интерьеров Одиль Судан подала в суд на экс-супругов Анджелину Джоли и Брэда Питта за то, что те отказались признавать за ней авторство по освещению виллы в Провансе.

Отмечается, что при освещении имущества экс-супругов указывалось, что над дизайном виллы работала не Судан, а ее бывшая подчиненная. Дизайнер расценила данные заявления оскорблением и начала судебный процесс.

По словам Судан, в 2010 году, когда она впервые приехала в Мираваль, звездная чета не заключала с ней контракт. Они условились работать на устных договоренностях. Она получала от актеров деньги по выставленным ею счетам, однако через некоторое время все изменилось. Джоли и Питт перестали ей платить, но требовали закончить работу. Оставшись без средств, Судан была вынуждена закрыть свою дизайнерскую студию.