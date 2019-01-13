На пляже в Одессе кран раздавил рабочего

"В полицию поступило сообщение, что на строительной площадке около дельфинария в результате падения строительного крана погиб рабочий", – сказано в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь активист Владислав Балинский отметил, что тело рабочего пролежало минимум восемь часов на морозе.

"На месте задействованы 50 полицейских под руководством начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Владимира Голубоша. Привлечены руководители районного отдела, следователи и группы реагирования патрульной полиции. Они обеспечивают охрану общественного порядка и не допускают приближение людей и транспорта к месту происшествия",- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на заводе происходит факельное горение пирогаза. Запрещено тушить, осуществляется охлаждение соседних зданий.