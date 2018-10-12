На побережье Азовского моря прошли военные учения

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую и Донецкую области посетил военный полигон, где проинспектировал ход комплексных тактических учений разнородных сил по обороне участка морского побережья.

Также президент осмотрел первый и второй этап военных учений, соответственно - Бой за высадку и Маневренная оборона.

В военных учениях принимали участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил Украины и Сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимали участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

После просмотра хода учений Петр Порошенко отметил, что сегодня военные "отработали на твердую "двенадцать" и поблагодарил командование и личный состав подразделений, как принимали участие в учениях.

Верховный главнокомандующий ВСУ также провел оперативное совещание в штабе учений, где заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко и председателя Государственной пограничной службы генерал-полковника Петра Цигикала по выполнению задач, определенных решением СНБО относительно противодействия угрозам в Черном и Азовском морях.