На протесты во Франции вышли более 40000 человек

Источник: Корреспондент.net

Во Франции в акции "желтых жилетов" в субботу, 23 марта, приняли участие 40,5 тысяч демонстрантов, в том числе 5 тысяч в Париже.

В то же время организаторы протеста называют другую цифру - 127 тысяч.

По словам Кастанера, правоохранителям удалось обеспечить порядок и избежать насилия.

В то же время Париже во время акции были задержаны 70 человек.