20.11.2018
На рынке нефти произошел резкий обвал цен
Источник: Корреспондент.net
Мировые цены на эталонные марки нефти резко обвалились на торгах во вторник, 20 ноября.
Так, к 17:00 стоимость североморской марки Brent падала до 63,39 доллара за баррель. Таким образом, цена упала более чем на 4% по сравнению с данным закрытия предыдущих торгов. Позже Brent подорожала чуть выше 64 долларов.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени до 53,77 долларов за баррель (более 5%). Позже WTI подорожала на доллар.
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