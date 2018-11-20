На рынке нефти произошел резкий обвал цен

Источник: Корреспондент.net

Мировые цены на эталонные марки нефти резко обвалились на торгах во вторник, 20 ноября.

Так, к 17:00 стоимость североморской марки Brent падала до 63,39 доллара за баррель. Таким образом, цена упала более чем на 4% по сравнению с данным закрытия предыдущих торгов. Позже Brent подорожала чуть выше 64 долларов.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени до 53,77 долларов за баррель (более 5%). Позже WTI подорожала на доллар.