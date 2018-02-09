​На сколько подорожали продукты в Украине в 2018 году: названы цифры

Источник: Апостроф

В Украине в январе 2018 года базовая инфляция на потребительском рынке по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "ЕП".

"Базовая инфляция в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, с январем 2017 - 9,8%", - говорится в сообщении.

В январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%.

Больше всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 3-1,1% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 2,7% подешевели гречневая крупа, на 1% - сахар.

Цены на алкоголь и табачные изделия повысились на 1,1%, в том числе табачные изделия - на 1,6%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Также сообщается, что рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 6%, цен на сжиженный газ на 4,8%, платы за аренду жилья на 0,9%.