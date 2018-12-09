На Софийской в Киеве установили 27-метровую елку

Источник: Українські новини

Монтажные работы по установке главной елки страны-2019 на Софийской площади подходят к концу и на нее уже можно посмотреть в центре Киева.

Об этом говорится на официальной встречи новогодних и рождественских празднований "Folk Ukraine" на странице в соцсети Facebook.

Организаторы сообщают, что "монтажные работы подходят к конце и скоро мы окажемся в стране Северного Сияния".