На таможне нашли 757 пауков в пачках с печеньем

Источник: Корреспондент.net

На таможенном контроле на Филиппинах обнаружили 757 живых тарантулов.

Живых насекомых спрятали в коробках из-под овсяных хлопьев и печенья. Контрабанду задержали во время прохождения таможенного контроля в аэропорту имени Ниноя Акино.

Посылка с живыми тарантулами пришла из Польши. Ее стоимость оценивают в 310 тысяч песо (около 5,9 тысячи долларов).

Мужчину, пытавшегося провезти контрабанду, задержали. Ему предъявлены обвинения в нарушении таможенного закона и закона о защите дикой природы, и грозит лишения свободы на срок до шести лет.