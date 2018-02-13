На традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро люди попытались обратить внимание на проблемы страны костюмами

Источник: Українські новини

Бразилия во время своего традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро взяла некоторые наряды и образы из горьких реалий своей страны.

В понедельник вечером бразильские участники карнавала надели необычные костюмы: некоторые показали себя как случайных жертв перестрелок, вооруженных жителей фавел, коррумпированных политиков и прочих. В отрытом гробу пронесли манекен мертвого ребенка, что является отсылкой на убийства детей в перестрелках.

Для миллионов туристов и жителей карнавал - это время торжества. Но город погряз в кризисе: наблюдается рост уличной преступности, наркобизнес сражается с полицией и друг с другом, медицинские услуги не могут помочь всем, бушует безработица.

Многие из этих проблем происходят не только в Рио-де-Жанейро, а и по всей Бразилии, но власти не могут найти выход из этой рецессии.

Это уже не первый раз, когда люди пытаются обратить внимание на проблемы в стране с помощью карнавала, но пока это не приносит плодов. Мэр города решил не смотреть на ежегодное празднование, где его также сильно критикуют, а отправился в Германию, чтобы посетить Европейское космическое агентство.