01.02.2019
На трассе Киев-Одесса столкнулись шесть авто
Источник: Корреспондент.net
На трассе Киев-Одесса в районе Новогригоровки Одесской области в пятницу, 1 февраля, случилось ДТП с участием шести автомобилей. Об этом пишет Думская.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, около 7:00 из-за испорченного покрытия столкнулись две машины, а после этого в преграду на дороге въехали еще четыре авто. В результате один грузовик врезался в отбойник, одна фура перевернулась.
О пострадавших не сообщается.
По данным полиции, помимо ям на дороге, причиной аварии мог стать туман.
Новости раздела
Украина
01.02.2019
В МЭРТ оценили влияние пошлин ЕС на экспорт стали
Товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты ЕС по 14 товарным группам из 26.
Украина
01.02.2019
ГПУ: расследование расстрелов на Майдане окончено
Луценко пообещал привлечь к ответственности не только исполнителей, но и тех, кто отдавал приказы.
Украина
31.01.2019
НАБУ открыло дело в отношении Ирины Геращенко, - Тамразов
Криминальное производство открыто по факту декларирования недостоверной информации
Украина
31.01.2019
НБУ заявил о нетипичной ситуации на валютном рынке
В январе Нацбанк больше покупает валюты, чем продает. Тогда как в предыдущие годы было наоборот.
Украина
31.01.2019
Военным разрешили закупки в обход Укроборонпрома
Минобороны и Генштаб смогут заключать контракты на импорт вооружений напрямую без посредников.
Украина
31.01.2019
Владельцы "евроблях" заявили о новых протестах
Митинги намерены возобновить в феврале. Митингующие будут требовать отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза.
Украина
31.01.2019
В Киеве поднимают тарифы на воду
НКРЭКУ с 1 февраля повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для Киевводоканала на 11,4%.
Украина
31.01.2019
IT-индустрия в Украине вышла в лидеры по экспорту
В минувшем году 184 тысячи украинских программиста обеспечили экспорт на 4,5 миллиарда долларов.
Украина
31.01.2019
Днем на Донбассе стреляли из запрещенного оружия
Сепаратисты днем совершили два обстрела позиций ВСУ на Донбассе, один из которых - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Украина
30.01.2019
Норму потребления газа населением без счетчиков снизили в три раза
Кабмин снизил норму потребления газа населением без счетчиков с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м
Украина
30.01.2019
Россия отказалась от обмена осужденных в Украине россиян на пленных в РФ украинцев, - Геращенко
Украинская сторона хотела обменять троих осужденных россиян на украинских военных
Украина
30.01.2019
Ирина Луценко подает на Гриценко в суд
Волонтерам приходилось привозить на фронт даже продукты
Украина
30.01.2019
Грипп в Украине: еще в десяти школах Николаева объявлен карантин
Еще десять школ Николаева закрываются на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.
Украина
30.01.2019
В Николаеве у здания суда расстреляли двух человек
СМИ пишут, что у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина Сайга.
Украина
30.01.2019
В Украине стали меньше выпекать хлеба
Хлебокомбинаты резко уменьшили производство традиционных видов хлеба, особенно сокращение затронуло изделий из ржаной муки.
Украина
30.01.2019
Перемирие на Донбассе днем нарушили трижды - ООС
Нафтогаз поддерживает инициативу Кабмина по бесплатной установке счетчиков абонентам. По словам главы компании, осталось только найти средства на их закупку.
Украина
29.01.2019
Зарплаты существенно вырастут и "побелеют": какие заработки ждут украинцев в 2019
Заработки повысят, чтобы удержать квалифицированные кадры.
Украина
29.01.2019
Половина Бердянска осталась без воды из-за аварии на коллекторе: не работают школы и детские сады
Авария произошла в результате газовой коррозии верхнего свода коллектора
Украина
29.01.2019
На Донбассе за сутки пять обстрелов, потерь нет
По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были уничтожены и один ранен.
Украина
28.01.2019
В Украине готовятся к экспорту газа в Европу - СМИ
Несколько украинских компаний рассматривают возможность экспорта в Венгрию и Словакию, пишут СМИ.
Украина
28.01.2019
Порошенко утвердил закон о религиозных общинах
Глава государства утвердил правила смены подчиненности религиозных организаций, принятые парламентом.
Украина
28.01.2019
Одесситка порезала парня за лайки другим девушкам
Молодой человек был доставлен в больницу с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости.
Украина
28.01.2019
В Николаеве взорвали стометровую трубу котельной
Путем контролированного взрыва демонтировали трубу недействующей котельной. Она находится на балансе КП Николаевкоммунтранс.