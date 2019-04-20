На трассе Одесса-Киев столкнулись три фуры

Источник: Українські новини

В ночь на субботу на трассе Одесса-Киев произошло масштабное ДТП с участием трех большегрузных автомобиля. Об этом сообщает Взляд из Одессы 20 апреля.

Отмечается, что фуры стокнулись в в Ивановском районе Одесской области у поворота на село Шеметово)

"Водитель фуры, которая ехала в направлении Одессы, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся на бок, снес дорожное ограждение. От удара в бетонные столбы недостроенного моста из фуры вылетел мотор, и оторвало водительскую кабину", – говорится в сообщении.

При этом упавший на бок автомобиль успел зацепить еще две фуры, которые ехали в направлении столицы. Одна из фур, которую зацепили, также перевернулась. У нее разбито стекло в водительской кабине.

По предварительным данным водитель автомобиля, который спровоцировал масштабное ДТП, уснул за рулем. Он госпитализирован.

ДТП также спровоцировало большую пробку на трассе в направлении Киева.