На турецкой границе стреляют в сирийских беженцев

Между тем турецкие власти уже опровергли эти обвинения. Турецкие солдаты на границе защищают турецких беженцев, не применяют оружие и не спрашивают их о происхождении или вероисповедании, отметил представитель президента Эрдогана Ибрагим Калин. Тем не менее власти Турции заявили, что собираются проверить эту информацию.