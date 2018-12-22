На украинско-польской границе образовались огромные очереди

Источник: Українські новини

Государственная пограничная служба заявляет об автомобильных очередях в пунктах пропуска на въезд в Украину на украинско-польской границе.

"Предупреждаем путешественников о значительные скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Больше всего автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева", "Шегини-Медика" и "Грушев-Будомеж", - написано в нем.

Пограничники отмечают, что большинство людей возвращаются домой на период зимних новогодних праздников с работы и учебы за границей.

Все пункты пропуска с украинской стороны работают в штатном режиме, выставлено необходимое количество пограничных нарядов и спланированы дополнительные резервы.

Сообщается, что при необходимости возможна организация пропуска по дополнительным полосам движения.

Также налажено взаимодействие со всеми контрольными службами в пунктах пропуска и постоянно проводятся рабочие встречи с польскими коллегами относительно ускорения контрольных операций.