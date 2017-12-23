23.12.2017
На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, – Шкиряк
Источник: Українські новини
На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля.
"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами (биометрического контроля) и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных. 126 пунктов подключены к базам Интерпола. Я думаю, что к концу этого года, в начале следующего, к базам Интерпола также подключат остальные пункты пропуска", – отметил Шкиряк.
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