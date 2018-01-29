29.01.2018
На Украину надвигается буря с сильным ветром и дождями
Источник: Українські новини
Во вторник, 30 января, в Украине ожидается сильный ветер, на большей части территории будет идти дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Не забудьте оглянуться, где паркуете машину, обмотайте шарф плотнее вокруг шеи, убегайте от крыш, с которых могут ломаться и падать с ускорением сосульки, съезжать снег и лед. Осторожно!" - предупредила она.
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