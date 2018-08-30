30.08.2018
На улице Львова вода бьет ключом из-под асфальта
Источник: Корреспондент.net
Во Львове на улице Владимира Великого уже вторые сутки поток воды течет сквозь асфальт.
"(На) Владимира Великого вторые сутки течет вода", - говорится в сообщении.
По словам местного жителя, аварийная служба на обращения не реагирует.
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