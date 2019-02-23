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23.02.2019

На Волыни мужчина стрелял в односельчан в храме на почве религиозной нетерпимости

Источник: Корреспондент.net

Полиция расследует стрельбу на почве религиозной нетерпимости на территории Свято-Николаевского храма в селе Жидичин (Волынская область).

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Сегодня около четырех часов утра на линию службы "102" полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных жителей осуществил несколько выстрелов, предположительно из ружья, в сторону односельчан", - говорится в сообщении.

Полиция должным образом зарегистрировала сообщение о происшествии и проводит его проверку.

На месте происшествия работает руководство ГУ Нацполиции области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

"Полицейские выяснили, что в ночь на субботу, 23 февраля, 52-летний житель села Жидичин, на территории местного Свято-Николаевского храма, на почве религиозной нетерпимости, выражая угрозу убийством лицам, которые там находились, совершил четыре выстрела из охотничьего ружья", - говорится в сообщении

Полицейские изъяли у гражданина по месту его жительства зарегистрированное охотничье ружье, которое принадлежит его 34-летнему сыну.

Также со стены храма изъяли свинцовые дробины от ружейного выстрела.

Все это направили на экспертизу.

Следователи Киверцовского отдела полиции по факту угрозы убийством, совершенной по мотивам религиозной нетерпимости внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 129 Уголовного кодекса.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств указанного правонарушения.

Местный житель Тарас Высоцкий на своей странице в социальной сети Facebook написал, что стрелял настоятель Свято-Николаевского храма Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) села Жидичин протоиерей Владимир Гелета.

"В 03.30 настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать", - написал он.

По данным Высоцкого, было сделано 4 выстрела.

На прошлой неделе прихожане Свято-Николаевского храма, который находился под юрисдикцией УПЦ (МП), проголосовали за переход к Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом).

 

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