22.04.2018
На встрече глав МИД G7 обсудят украинских политзаключенных в РФ, - Климкин
Источник: Українські новини
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на встрече встрече с главами МИД "Группы семи" в Канаде обсудят судьбу крымчанина Владимира Балуха и других политзаключенных в РФ.
"Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает РФ, в том числе о деле Владимира Балуха. Человека пытаются взломать за открытую проукраинскую позицию", - отметил он.
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