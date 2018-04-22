На встрече глав МИД G7 обсудят украинских политзаключенных в РФ, - Климкин

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на встрече встрече с главами МИД "Группы семи" в Канаде обсудят судьбу крымчанина Владимира Балуха и других политзаключенных в РФ.

"Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает РФ, в том числе о деле Владимира Балуха. Человека пытаются взломать за открытую проукраинскую позицию", - отметил он.