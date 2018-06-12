На введение видеофиксации МВД нужен миллиард

Источник: Корреспондент.net

Для ввода автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине необходимо более 1,1 миллиарда гривен. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты по результатам аудита Национальной полиции сообщает издание.

В отчете отмечено, что система фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме до сих пор не введена из-за отсутствия средств "для установки и функционирования соответствующего оборудования и отсутствие нормативных актов, определяющих технические требования к системе фиксации, порядок учета дорожно-транспортных происшествий и т.п.".

По расчетам специалистами МВД и Национальной полиции, на создание такой системы и программного обеспечения к ней надо 317,7 млн грн. А для обследований комплексной системы защиты информации этой системы необходимо еще 29,3 млн грн.

На компьютерное, сетевое и телекоммуникационное оборудования, а также мобильные комплексы автофиксации и транспортных средств для их размещения нужны 118,7 млн грн. Для стационарных и передвижных комплексов автофиксации на дорогах надо еще 643,0 млн грн.

"То есть в целом более 1,1 миллиарда гривен", – отмечают журналисты.

Они напомнили, что в ноябре прошлого года в МВД анонсировали размещение на дорогах 4 тысяч камер для фотовидеофиксации за полтора года.